Lamborghini Huracan voor de Italiaanse politie

Door: BV

Lamborghini heeft een band met de Italiaanse politie. Het merk deed de arm der wet immers al twee keer eerder een auto cadeau. Eerst was het een Gallardo, dan een LP560-4 die overigens al snel in de kreukels werd gereden.



Huracan Polizia



Uit de handen van Lamborghini-topman Stephan Wrinklemann heeft politiechef Alessandro Pansa de sleutels van deze nieuwe Huracan gekregen. 610pk hoort voldoende te zijn om zelfs de meest fervente snelheidsduivels in het vizier te krijgen, maar dat is eigenlijk niet waar de Polizia z’n Lambo’s voor inzet. De auto’s komen vooral buiten op evenementen die veel aandacht trekken.