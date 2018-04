Skoda Yeti Xtreme houdt van rally

Door: BV

Onder de kap van deze Skoda Yeti Xtreme zit een 180pk sterke 1.8 TSI benzinemotor. Pittig, maar zeker niet extreem als je het vergelijkt met de meer dan 500pk sterke VW GTI Roadster Vision Gran Turismo die aan de zijde van deze Tsjech zal debuteren op het Oostenrijkse GTI-evenement Worthersee. Maar de naam slaat dan ook vooral op z’n uiterlijk.



Rallylook



De Yeti Xtreme staat op 17 inch lichtmetaal met speciale off-road banden en dat maakt indruk. Tel er de flink aangezette bodykit, de zwart getinte ramen en brede zijskirts gerust bij op voor het complete plaatje.



Recaro



Skoda heeft het over een 'SUV met rally-ambities'. Dat gevoel wordt vooral opgewekt in het interieur. De 4 individuele Recaro sportstoelen, het 'Super Sport' stuurwiel en traanplaat op de wagenvloer moet de link met de rallysport etaleren. Zwart Alcantara wordt gecombineerd met hevig groen zodat de kleurstelling binnenin identiek is aan die aan de buitenzijde.



Geen productie



Plannen om de Yeti Xtreme in de catalogus op te nemen zijn er vanzelfsprekend niet. Maar het grote publiek doet misschien wel wat inspiratie op. Volgende debuteert het model aan de zijde van de Citijet - een kleine cabrio op basis van de Skoda Citigo.