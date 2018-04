Porsche Exclusive Panamera Turbo S is zwartkijker

Door: BV

Bezige bijen zijn het bij de Exclusive-afdeling van Porsche. Dat is het departement dat zich bezig houdt met het geheel naar smaak aankleden van de verschillende modellen, ongeacht of het kleurtje dat je wou nu wel of net niet in de catalogus stond. We hebben er al een 911 Turbo, Macan S en Boxster S van gezien en ditmaal wordt de Panamera Turbo S in een andere outfit gestoken.



Zwartkijker



Het is een beetje een zwartkijker, deze Panamera. Het model heeft immers een zwarte metaallak, glanzend zwarte 20-duimers, verdonkerde achterlichten en zelfs donkere uitlaatpijpen.



Interieur met contrast



Zwart leder is er ook aan de binnenzijde, maar er is ook een niet onaardige hoeveelheid knalrood leder in verwerkt. Daarnaast merken we ook nog de witte instrumenten, de lichtmetalen pedalen, verlichte drempelplaten, met leder afgebiesde vloermatten en en met leder beklede verluchtingsroosters op.