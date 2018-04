Mini Superleggera Vision doet watertanden

Door: BV

De Italiaanse koetswerkbouwer Carrozzeria Touring Superleggera heeft voor het Concours d’Elegance Villa D’Este een speciale Mini gebouwd.

Klassiek ogende roadster

Als basis wordt gewoon een Mini-platform gebruikt. Het is wel grondig aangepast, met onder meer een langere wielbasis. Om de klassieke proporties van het model te garanderen werden beide inzittenden verder achteruit geschoven. De Mini krijgt daardoor de proporties van een klassieke roadster.

Vakmanschap

“ Wie denkt dat er onder de neus geen plaats is voor een viercilinder, heeft helemaal gelijk ”

Het koetswerk is lager en breder dan dat van pakweg de Mini Roadster die je in de catalogus vindt. En het is gespekt met fijne details. De fijne chroomomlijsting van de koplampen, de scherpe vouwlijn die over de flank loopt, de verticale koffervin met geïntegreerd derde stoplicht en zelfs achterlichten waarin het motief van de Britse vlag is verwerkt.

De binnenzijde spreekt aan door de materiaalkeuze en minimalistische aanpak. Sober, maar voorzien van aluminium, donker chroom en bruin leder.

Elektrische aandrijving

Wie denkt dat er onder de Spyker-achtige neus onvoldoende hoogte is voor het traditionele dwars ingebouwde viercilindertje, heeft helemaal gelijk. Deze Mini Superleggera Vision is dan ook voorzien van een elektrische aandrijving. Dat zal het gewichtsvoordeel van de aluminium koets wel neutraliseren, maar het zorgt op z’n minst voor een laag zwaartepunt. Maar over de rijcapaciteiten geeft Mini geen details.