Ferrari pick-up made in London

Volgens de makers ervan betreft dit de allereerste Ferrari die is omgebouwd naar een pick-up. En de makers, dat zijn de heren en dames van de London Motor Group. Die beperken zich overigens niet alleen tot de bewerking van vierwielers met een steigerend paardje op de neus, maar zijn ook onder meer een Audi met rallygenen, een VW Camper en een Ford Mustang te lijf gegaan. Dat allemaal op het televisieprogramma Ultimate Wheels van zender History Channel, waarop dus ook deze in normale uitvoering weinig begeesterende Ferrari 412 uit 1989 zal opdraven.

De unieke Italiaan beschikt over een laadvloer in teak over een lengte van 91,4cm en een naar onze mening smakeloze luchtinlaat op de motorkap. Eronder ligt een 4.943cc V12 te ronken, in '89 alvast goed voor om en bij 340pk. En om de oren te verwennen werd niet alleen een nieuw uitlaatsysteem met twee geluidsmodi (bruut of geraffineerd), maar ook een krachtige B&O-geluidsinstallatie voorzien. Alsof opvallen een probleem is.