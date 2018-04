Nissan wil winnen in Le Mans

Door: BV

Nissan heeft iets met Le Mans. Het bedrijf was er in de jaren negentig al in actief in de hoogste LMP1-klasse (die strijdt voor de eindoverwinning), is steevast vertegenwoordig in de LMP2-klasse en liet zich de afgelopen jaren al enkele keren opmerken met z’n sterk experimentele voertuigen. Denk maar aan de Nissan ZEOD RC, die wel wat weg heeft van een batmobiel.



Mikken op het hoogste ereschavot



Zonder zich uit te laten over de exacte vorm van de bolide, geeft Nissan samen met een eerste teaser al prijs dat het zich vanaf 2015 weer wil gaan mengen in de strijd voor het hoogste ereschavot. In de LMP1-klasse dus. Zonder details prijs te geven, maar wel met de belofte dat de racer ook nu apart wordt. Zo extreem als de ZEOD RC zal het wellicht niet worden, want daarvoor zijn de regels te streng.



Drukte



Na enkele jaren van schaarste wordt het dus weer erg druk in de LMP1-klasse. Audi en Toyota vochten vorig jaar nog een onderonsje uit, maar volgende maand hoopt ook Porsche het al een etmaal vol te houden. Doe Nissan erbij en ze zijn volgend jaar toch alweer met vier.