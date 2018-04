Brabus gaat Mercedes GLA te lijf

Door: AUTO55

Een Mercedes GLA met een uit de kluiten gewassen bumberset, blitse velgen en een sportieve, in volume regelbare grom komende van een nieuw uitlaatsysteem; hier is tuner Brabus aan het werk geweest. En het blijft niet bij uiterlijk vertoon alleen. Zowel de 220 CDI als de 45 AMG krijgen tegen betaling extra paarden en Newtonmeters uit hun centrales geperst.

Motortuning

De 220 CDI kan klimmen van 170pk en 250Nm tot 210pk en 410Nm. De honderdsprint wordt daardoor in 8 seconden afgewerkt, wat drie tienden sneller is dan voorheen. De 45 AMG op zijn beurt wordt 400pk (+40) en 500Nm (+40) sterk. Goed voor een spurttijd van 4,4 in plaats van 4,8 tellen en een top van 270km/u.

Dempers



Je kan er ook voor opteren om de Brabus GLA met 3cm te verhogen of met 2,5cm te laten zakken. Een bezoek aan de garage is dan wel nodig om van demperinstelling te wisselen. Een beetje sneu, toch?