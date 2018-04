Al 100.000 Skoda Citigo's gebouwd

Door: BV

Skoda stelde de kleine Citigo voor in september 2011 in z’n driedeursversie. En net als VW-broertje Up en de eveneens nagenoeg identieke Seat Mii, kwam daar eind januari 2012 een vijfdeursversie bij.

Almaar beter

Sinds z’n productiestart dik twee jaar geleden heeft Skoda nu 100.000 stuks van het model gebouwd. Goed dus voor een eerste mijlpaal. Maar het meer belangwekkende nieuws is vooral de groeiende populariteit van het model. Skoda zegt dat het in 2013 liefst 51% meer Citigo’s aan de man kon brengen dan tijdens het eerste jaar.

Gas

De ganse VW-groep zet de jongste jaren behoorlijk in op voertuigen die CNG lusten naast benzine. Skoda heeft zo’n Citigo G-Tec in de catalogus staan. Daarvan zijn er bijna 2.000 verkocht sinds z’n introductie eind 2012. Dat doet het bedrijf af als een succes.