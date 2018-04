Renault mispakt zich in EV's

Door: AUTO55

In 2013 verkondigde Carlos Ghosn, CEO van de alliantie Renault-Nissan, dat de groep op drie jaar tijd anderhalf miljoen elektrische voertuigen hoopt te verkopen. Het lijkt er echter op dat de Braziliaan zijn verwachtingen zal moeten bijschaven. Hoeveel EV's er van Nissan inmiddels effectief van de hand zijn gedaan, wordt door de coalitie niet meegedeeld, maar we weten wel dat Renault, met 4 modellen op stroom in het gamma, vorig jaar amper 19.093 elektrische auto's aan de man kon brengen. Er lijkt dus nog een lange weg te gaan.

Renault = Smart

Bij Renault is men weliswaar niet van plan om bij te pakken te blijven zitten. Een elektrische aangedreven Twingo van de nieuwe generatie staat op het programma, al werd ook dat model even vertraagd. Daimler heeft immers ook in de pap te brokken, en is van plan om de op stapel staande Smart ForFour, die heel wat Twingo-onderdelen bezit, ook op stroom te laten lopen.