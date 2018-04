Niet echt: Mitsubishi XR-PHEV Evolution Vision Gran Turismo

Door: AUTO55

Deze auto, met duidelijke trekken van de XR-PHEV die samen met nog een aantal andere concept cars op het tweejaarlijkse autosalon van Tokio werd voorgesteld, is er eentje voor de virtuele realiteit. Hij is gezegend met vierwielaandrijving, een plug-in hybride aandrijflijn en een 8-trapsautomaat met dubbele koppeling. Ermee rijden kan, maar dan moet je het Playstation-videospel Gran Turismo 6 in huis halen. Het enige wat je vervolgens nog moet doen is een rondje circuit in het nieuwe 'Seasonal Event' afwerken of de auto simpelweg aankopen. Hoe snel en hoe krachtig hij wel is, vertellen ze er bij Mitsubishi niet bij. We weten wel dat de Mitsubishi Concept XR-PHEV Evolution Vision Gran Turismo - een hele mond vol - op 20-duimers rust en dat z'n koetswerk uit met carbon versterkt plastic is opgetrokken.