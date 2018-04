Audi RS7 Sportback kan er weer tegen

Door: AUTO55

Na de voorstelling van de gefacelifte A7 en S7 Sportback is hier de meest brutale versie uit de reeks. Daarin ligt nog steeds een 4-liter V8 TFSI-motor met cilinderuitschakeling die ook de RS6 in beweging houdt en in staat is 560pk en 700Nm via de tiptronic 8-trapsautomaat en de quattro-vierwielaandrijving op beide assen los te laten. Slechts 3,9 tellen heeft de RS7 nodig om 100km/u aan te tikken, zijn topsnelheid bedraagt - als je voor het optionele pakket inclusief carbonkeramische remmen opteert tenminste - 305km/u. En het verbruik? Gemiddeld 9,5l/100km, wat neerkomt op 221g/km CO2.

Nieuwe kleuren

Aan het kleurenpalet van de opgefriste RS7 Sportback werden 4 nieuwe tinten toegevoegd: Floret Silver, de metaalkleuren Glacier White, Mythos Black en het parelmoereffect Sepang Blue.

Matrix-verlichting

Net zoals de vernieuwe A7 en S7 kan de RS7 voortaan met zogeheten Matrix-koplampen worden uitgerust. Meer daarover vind je in ons testverslag van de nieuwe A8 L 4.2 TDI. Dynamische richtingaanwijzers zijn eveneens optioneel op de voorste set lampen, achteraan worden ze standaard geleverd. De achterlichten zelf zijn overigens ook de vernieuwing ingegaan. Die kunnen voortaan verduisterd worden. En tot slot werd tevens het MMI-infotainmentsysteem herbekeken en gebruikt de RS7 nu een sneller systeem met een versterkte Nvidia-processor.

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar kunnen de bestelbonnen worden ingevuld.