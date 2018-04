Mitsubishi MiEV Evolution III is klaar voor Pikes Peak

Door: AUTO55

De Mitsubishi MiEV Evolution is terug, met alweer een extra verticale streep achter z'n naam. De Japanners schakelen twee exemplaren in voor een deelname aan de wereldberoemde Pikes Peak heuvelklim die Peugeot vorig jaar op z'n naam schreef. Zowel Hiroshi Masuoka als Greg Tracy mogen hun stuurmanskunsten tonen.

Ruim 600 elektrische pk's

De MiEV Evo III dingt mee in de Electric Modified Division - voor elektrisch aangedreven racemonsters dus - en teert op een 50kWh-batterij en vier elektrische motoren die samen 450kW - lees: meer dan 600pk - ontwikkelen. Een geüpgrade versie van Mitsubishi's Super All Wheel Control (S-AWC) moet helpen die krachtontplooiing de baas te kunnen. Tegelijk is de racer lichter dan zijn voorganger en kreeg hij een gewijzigd jasje aangemeten. We spotten onder andere een meer efficiënte spoilerpartij en breder schoeisel.