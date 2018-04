Een Ford 4x4 met Troller als naam

Door: BV

Eigenlijk wordt hij gebouw door Troller Veiculos Especiais, maar er hangt een Ford-bage op. Het is een Braziliaanse off-roader met een ijzersterke reputatie die aan een nieuwe generatie toe is.

Troller

De eerste generatie van de troller werd geïntroduceerd in 1999. Voor de aandrijving stond toen een drieliter turbodiesel in. Het model kende grote populariteit. Op iets meer dan 10 jaar werden er 4 miljoen van verkocht.

Stoerder

De grootste aanpassing onderhuids is de keuze voor een 3,2l dieselmotor die een zesbak gebruikt om de vier wielen permanent aan te sturen. Wat dan weer in het oog springt is z’n erg duidelijk uitgesproken vormgeving. Die heeft een flinke lepel Jeep Wrangler binnen.