Mercedes en Airstream maken luxebus

Door: BV

Airstream ken je wellicht wel van de alumiumkleurige glanzend gepolijste Amerikaanse caravans. Het bedrijf maakt ze nog altijd. Maar het moeit zich ook regelmatig met producten van andere constructeurs. Nu heeft het een nieuwe Mercedes Sprinter voorgesteld. Die heet eerder inspiratieloos ‘Autobahn’ en heeft een interieur dat sober overkomt, maar erg luxueus is.

Plaats voor 8

Aan boord is er plaats voor 8 passagiers die zich allemaal kunnen vergapen aan een 32” LCD-display terwijl hun voeten rusten op elektrische voetsteunen en hun bips verwarmd wordt. Bovendien is elke stoel voorzien van een stopcontact (120V - het is per slot van rekening de VS) en een USB-stekker.

Diesel

Voor de aandrijving staat een drieliter turbodiesel in. Die wekt 188pk en 440Nm op.