Nieuwe BMW X6 heeft al sportpakket

Eerder deze week onthulde BMW de tweede generatie van de X6. Die SUV met Coupé-allures mag voor het eerst op concurrentie rekenen. Mercedes komt volgend jaar immers ook uit met de MLC, waarvan we al een concept te zien kregen en ook Porsche maakt zich op om het segment te betreden.

M Sport Pakket

Alle details over de nieuwe X6 hebben we hier voor je verzameld - hier gaat het om het M Sport-pakket dat meteen beschikbaar wordt voor het model. En in tegenstelling tot wat je zou verwachten, stelt die zich juist wat meer bescheiden op dan het model in standaardtrim. Hij heeft namelijk een hekel aan chroom en vervangt dat steevast door mat aluminium voor wat de grille betreft en verzaakt al helemaal aan de blinkende raamomlijsting. Daarnaast zijn de gereviseerde koetswerkdelen - bumpers, zijskirts en wielbogen helemaal in koetswerkkleur gespoten.

Adaptieve ophanging

De standaarduitrusting wordt eveneens gespekt met een adaptieve ophanging terwijl klanten zich aan de binnenzijde kunnen verwachten aan een bekleding die leder met Alcantara combineert.