Mini One First en Cooper SD

Mini One First. Zo zal de nieuwe instapper in het gamma gaan heten. Met onder de kap een 1.2-liter driecilinder benzinemotor die met 75pk evenveel paarden opwekt als het op pensioen gestuurde basismodel met ongeveer 400cc extra slagvolume. Het nieuwe blok is wel koppelrijker (+ 10Nm) en levert maximaal 150Nm vanaf 1.400tr/min. Wat het oplevert aan het stoplicht? Een sprinttijd tot 100km/u van 12,8 in plaats van 13,2 seconden. Daar tegenover staat dan weer een lager opgegeven verbruik - Mini situeert het gemiddelde tussen 5 en 5,2 liter per 100km - en een CO2-uitstoot die tussen 117 en 122g/km bengelt. Wat meteen de vraag doet rijzen of het merk de Mini One First wel zal invoeren in ons land. Zowel de 102pk sterke 1.2 als de 136pk sterke 1.5 komen immers schoner voor de dag. En voor wie het nog niet wist: de Mini is er nu ook als vijfdeurs.

170 dieselpaarden

De Cooper SD (zie foto's) speelt aan de overkant van het veld. Hij doet dat met behulp van een geblazen tweeliter dieselmotor die 170pk en 360Nm koppel opwekt. Naar 100km/u snellen klaart de snelste Mini-diesel in 7,2 seconden (7,1 s met de optionele zestrapsautomaat) en zijn verbruiksgemiddelde bedraagt 4l/100km (4,1l/100km met automaat), wat overeenstemt met 117g/km CO2 (122g/km).