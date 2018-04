Porsche verkoopt 911 S in Martini-kleuren

Door: AUTO55

Dat Porsche na 16 jaar opnieuw meestrijdt tijdens de 24 Uren van Le Mans is al lang geen geheim meer. En die terugkeer vieren doen de Duitsers in stijl: met een tot 80 exemplaren beperkte reeks van de 911 S in Martini-livrei. Europese klanten komen eerst aan bod, gevolgd door geïnteresseerden uit China, Japan en Latijns-Amerika.

400 paarden

Sneller is deze speciale editie niet, wat wil zeggen dat de achterin gemonteerde 3.8l uit de Carrera S nog steeds goed is voor 400pk. Het blok wordt gekoppeld aan de welbekende PDK-transmissie.

Zwart of wit

Als 911 S Martini Racing Edition wordt enkel in een zwarte of witte jas geleverd en desgewenst nog een tikkeltje agressiever ogend gemaakt. Aan de binnenkant vind je luxe-items als navigatie en elektrisch bediende sportzetels, maar ook accenten in koetswerkkleur, een sportstuur en een chronopakket om rondetijden te meten. Bose zorgt voor zuivere klanken komende van de luidsprekers.