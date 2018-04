Hint Nissan hier naar de volgende GT-R?

Door: AUTO55

De Nissan Vision GT draaft, net als de andere Gran Turismo Vision-modellen van BMW, Volkswagen en Mitsubishi, in een videospel op waarvan de naam in alle typeaanduidingen staat. Volgens Nissan bestaat de auto niet in het echt, maar betreft het wel een voorbode van een nieuw studiemodel. Van de volgende volledig nieuwe GT-R, bijvoorbeeld. Wanneer die er precies komt is niet bekend, maar laat ons hopen dat we niet tot 2020 moeten wachten.