Falcon 351 GT F is eresaluut van Ford Performance Vehicles

Ford kapt ermee in Australië. Niet dat de auto’s er niet meer te koop zullen aangeboden worden - dat natuurlijk wel. Maar de specifiek voor het continent ontwikkelde en aldaar gebouwde modellen zullen vanaf 2016 geschiedenis zijn. En dat na meer 90 jaar aanwezigheid. Logisch dus dat de fans van het blauwe label er een beetje verweesd bij staan kijken, maar er is ook troost. Deze Falcon 351 GT F bijvoorbeeld.

477pk

Het cijfer in de naam staat voor het vermogen. In kilowatt - en dat komt zo maar eventjes neer op 477pk, in het koetswerk van een ruime vierdeurs. Het wordt gepuurd uit een opgekittelde versie van de 5.0l V8 die we kennen uit de Ford Mustang (exact het exemplaar waarmee het Auto55-Team deze zomer de Route 66 mee rijdt). En zelfs dat cijfer is geen toeval, want in de seventies waren de strafste Falcon voorzien van een motor die 351 Cubic Inches groot was. Dat was 5,7l slagvolume.

Ford Performance Vehicles

FPV heeft natuurlijk ook de ophanging en aankleding aangepast. Kwestie van op gepaste wijze te etaleren dat het ding in staat is om in 4,5 tellen van nul naar 60Mph (96km/u) te accelereren. De F uit de naam staat voor ‘Final’ - hierna is het dus over en uit wat het stunt- en vliegwerk van FPV betreft. En er worden er slechts 550 gebouwd. Wie een Falcon ‘Ute’ (een tweezitter met een pick-up-laadbed) kiest, krijgt nog meer exclusiviteit. Daar zullen er nooit meer dan 120 van bestaan.