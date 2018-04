Nissan ZEOD RC zonder buitenspiegels naar Le Mans

Door: AUTO55

Binnen twee dagen wordt op het Circuit de la Sarthe het startschot gegeven voor alweer een editie van de 24 Uren van Le Mans. Nissan is er fel vertegenwoordigd, onder meer met de experimentele ZEOD RC. En die zal zonder buitenspiegels aan de meet verschijnen. Dat heeft uiteraard een positieve invloed op de aerodynamica van de racer.

Waar de bolide wel mee is uitgerust, is een naar achter gerichte camera die niet alleen een scherper beeld moet opleveren, maar tevens de piloot alarmeert wanneer andere wagens snel naderen (met grote pijlen op het geïntegreerde LCD-scherm) of voor gevaar kunnen zorgen.

En wat als het fout loopt?

In geval van een elektrisch probleem kunnen de techneuten alsnog buitenspiegels monteren in de pits. Al maken ze zich bij Nissan sterk dat zoiets niet zal gebeuren. Gedurende de testfase, die enkele weken in beslag heeft genomen, werden er geen problemen gemeld.

Het systeem analyseert overigens ook of achterliggers sneller zijn dan de ZEOD RC, of net trager, en het werkt samen met het Nissan Safety Shield. Die verzameling van veiligheidstechnologieën omvat een 360°-camera, een rijstrookassistent, blindehoekdetectie, een acheruitrijcamera, bandenspanningscontrole en een toepassing die bewegende objecten detecteert. Safety Shield is ook verkrijgbaar op productiemodellen van het merk.

Weetje

De buitenspiegel werd in 1911 voor het eerst gebruikt. Ray Haroun monteerde een exemplaar op zijn Marmon Wasp tijdens de allereerste editie van de Indianapolis 500.