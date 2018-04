Deze Infiniti is een Nissan Juke

Door: AUTO55

Met z'n hoogst aparte lijnenspel zou de Nissan Juke, die onlangs werd opgefrist, wonderwel in het Infiniti-gamma kunnen passen. En wat blijkt nu? De Japanners denken er net hetzelfde over.

Voor China

De Infiniti ESQ is niet meer of minder dan een Juke met andere badges erop aangebracht, al is het lang niet gezegd dat we het model ook op onze wegen zullen zien verschijnen. Hij is dan ook in de eerste plaats voor de Chinese markt bedoeld.

200 paarden

Infiniti nam de Juke Nismo als basis, wat alvast wil zeggen dat de ESQ door een 1.6 turbo wordt aangedreven. In de Nismo-variant levert dat blok 200pk.