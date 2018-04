Jaguar Land Rover maakt Special Operations-afdeling

Door: BV

Als je tegenwoordig als autobouwer actief bent in het luxesegment, moet je alle registers opentrekken om aan de vraag van de klanten te voldoen. Wie worden immers almaar veeleisender. Heel wat enthousiastelingen nemen geen genoegen meer met wat de catalogus aanbiedt. Ze willen zelf kunnen beslissen over kleur, details, aankleding en materialen. Merken als BMW en Mercedes spelen daar al langer op in, maar ook bedrijven als Audi en Porsche zijn al op de boot gesprongen. Nu doet Jaguar hetzelfde door een Special Operations-afdeling in het leven te roepen. Die werkte al een beetje achter de schermen, maar krijgt nu een compleet eigen structuur.

150 medewerkers

Een technisch centrum dat onder meer over een afdeling voor klantenrelaties, een automatische spuitafdeling en een op de F1-productie geïnspireerde montagehal krijgt, zal bemand worden door zo’n 150 specialisten van het merk. In Coventry komt er dan ook nog eens een speciale ‘Heritage’ workshop. Die zal de klassieke creaties van het merk onderhouden en desnoods helemaal restaureren. Het deed dat onlangs al met een unieke Jaguar E-Type.

Ook unieke modellen

Voor de meest veeleisende klanten - zij die zelfs geen genoegen nemen met een op maat aangekleed model - zal Jaguar de mogelijkheid voorzien om unieke exemplaren te produceren. Dat is iets wat bijvoorbeeld Ferrari al langer doet, veelal in samenwerking met designers al Pininfarina. De Jaguar Project 7 Concept (foto's) is een goede indicatie van de richting waarin de constructeur denkt.