Peugeot 508 bijgevijld

Na drie jaar trouwe dienst was de Peugeot 508 aan opfriswerken toe. En naast een bijgeschaafd exterieur (een nieuwe neus met LED's voor de dagrijlichten, richtingaanwijzers en mistlampen alsook full-LED koplampen (optie) en hertekende achterlichtblokken) worden tevens twee nieuwe krachtcentrales in de 508 geïntroduceerd. De eerste is een 1.6-liter THP-turbobenzinemotor met 165pk en start/stop die de 155pk sterke 1.6 naar de geschiedenisboeken verwijst. Het nieuwe blok is niet enkel krachtiger, maar ook schoner, met 129 in plaats van 144g/km op de CO2-schaal. En een verse dieselmotor is ook aan de orde. Die telt twee liter longinhoud, krijgt BlueHDi achter de typeaanduiding, presteert 150pk en blaast gemiddeld 105g/km CO2 de lucht in. Beide motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.



We halen ook de 508 RXH aan. Daarvan blijft de aandrijflijn onveranderd. Als enige hybride laat die nog steeds een 163pk sterke 2.0 HDi turbodiesel met een 37pk opwekkende elektromotor samenwerken. Een combinatie die goed is voor 85g/km CO2.

Minimalisme

Aan de binnenzijde wordt de 508 voortaan opgeleukt met het aanraakscherm dat we al kennen uit de 308. En net zoals in de 308 werd het gros van de knoppenmolen buitengekieperd met het oog op een minimalistische vormgeving. Op de optielijst kan je voortaan ook dodehoekbewaking en een achteruitrijcamera aanstippen.