Qoros 9 Sedan Concept: een blik op de toekomst

Qoros, de Chinese autoconstructeur die vorig jaar meer dan gewoon puike resultaten liet optekenen door EuroNCAP, heeft een nieuwe stijlstudie klaar. Al is die niet van de hand van Qoros’ gebruikelijke designer Gert Volker Hildebrand. De 9 Concept komt uit het brein van de 29-jarige designstudent Jihoon Seo ontsproten, een jongeman die stage loopt bij het merk. Zijn afstudeerproject werd zodanig goed onthaald dat het wordt tentoongesteld op de Coventry University Degree Show in Groot-Brittannië.



Seo's initiële opdracht? De creatie van een luxueuze vierdeurs die in 2020 werkelijkheid zou kunnen zijn, met als doelpubliek bestuurders tussen 40 en 50 jaar oud die bovendien werken en wonen in de stadskern. Onder begeleiding van de Brit Tim Pilsbury, senior manager van de Qoros design studio in Shanghai, is daar uiteindelijk een strak gelijnde sedan van gekomen. Eén zonder buitenspiegels, maar wel met camera's die de omgeving in de gaten houden.