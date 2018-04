Bentley Continental GT3-R is sneller maar ook trager

Door: AUTO55

De Bentley Continental GT3-R, die uiteraard op de GT3 is geïnspireerd, is volgens de Britten de snelst accelererende auto uit het gamma. Mede daarvoor verantwoordelijk is de motor: een 4-liter V8 biturbo die 580pk en 700Nm ontwikkelt. Maar er is natuurlijk meer. Of zeg maar minder, want de GT3-R doet 100kg van het gewicht van de Continental V8 S af. Niet dat het met haast 2,2 ton een lichtgewicht betreft natuurlijk.

Snelle sprinter

De prestaties? Na 3,8 tellen zit de Continental GT3-R aan 100km/u en zijn topsnelheid bedraagt 273km/u. Dat is respectievelijk 7 tienden sneller en 36km/u trager dan de V8 S. De oorzaak vinden we in de kortere verhoudingen van de ZF-achttrapsautomaat en - alleen wat de top betreft - de grote spoiler op de kofferklep. Schakelen kan overigens nog steeds zelfs, met peddels achter het stuur, al hebben die net als de rijmodi (waarover zo meteen meer) volledig nieuwe instellingen meegekregen.

Hevige sportstand

Om het geweld de baas te kunnen hebben de techneuten met het onderstel en de aandrijflijn gerommeld. De vierwielaandrijving en de automaat worden voortaan door een torque vectoring-systeem vergezeld dat uitsluitend op de achterwielen inwerkt. De beschikbare trekkracht kan zo optimaal tussen beide wielen worden verdeeld om beter de bocht in te kunnen duiken. Voorts zijn de beschikbare rijmodi (Drive en Sport) anders gekalibreerd zodat ze meer van elkaar verschillen. De sportstand, die nu een pak gemener is, opent zelfs kleppen in het volledig nieuwe, 7 kilogram lichtere titanium-uitlaatsysteem om omstaanders duidelijk te maken dat je met een heel erg krachtige machine onderweg bent. En stoppen, dat doet de Bentley Continental GT3-R dankzij 'Carbon Silicon Carbide'-remschijven die vooraan 420mm meten en achteraan 356mm groot zijn. Omvat door gifgroene remklauwen met acht zuigers schuilen ze achter nieuw ontworpen 21-duims lichtgewicht velgen omgeven door Pirelli-rubber.

Niets te kiezen

De oplage is beperkt op 300 stuks die allemaal op dezelfde manier worden aangekleed. Er is ook maar één kleurstelling mogelijk.