Ford Fiesta Red / Black presteert 140pk per liter

Net als de voorlopig heersende Ford Fiesta 'Black Edition' (lees hier de test) geldt de Fiesta Red (of Black) als opstapje naar de hete ST. Beide leveren een gelijkaardig vermogen, maar er is wel een groot verschil op motorisch gebied. Daar waar de huidige Black Edition zijn krachten (134pk) uit een 1.6l turbo puurt, doen de nieuwe Red en Black Editions het met een motor met 600cc minder. We hebben het natuurlijk over de al twee jaar na elkaar tot Motor van het Jaar bekroonde 1.0 Ecoboost - een race waarvoor de centrale ook dit jaar weer in de running zit. En in plaats van de gebruikelijke 100 of 125pk produceert de éénliter in de Red & Black tot wel 140pk. Verhoudingsgewijs wordt daarmee meer dan één brute sportwagen gekleineerd.

Prestaties en verbruik

Vanuit stilstand tot 100km/u versnellen lukt met de Red & Black in 9 seconden en de topsnelheid ligt net boven 200km/u. Ford claimt een gemiddeld verbruik van amper 4,5l/100km en 104g/km CO2.

Kleuren

De enige beschikbare koetswerkkleuren kan je wel raden. Je krijgt weliswaar sportieve bumpers, een dakspoiler en 16-duims lichtmetaal, terwijl binnenin Ford de kleurstelling zo heeft gecombineerd dat er een sportief sfeertje heerst.

De Ford Fiesta Red & Black Edition zal vanaf september bij de dealer staan.