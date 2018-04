GM vervangt 3,1 miljoen gevaarlijke autosleutels

Door: BV

General Motors zit - zeker in de VS - volop in ‘damage control mode’. Het bedrijf heeft er te kampen met twee verschillende veiligheidsincidenten waarbij ontwerpfouten en - vooral - de laksheid van het bedrijf rechtstreeks verantwoordelijk worden geacht voor meer dan 50 ongelukken en meer dan een dozijn doden.

Onderzoekscommissie

Topvrouw Mary Barra mocht het al verschillende keren uitleggen voor de onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres. Maar ze navigeert de crisis op het eerste zicht erg goed. Het bedrijf lijkt alle juiste stappen te nemen. Een onafhankelijk onderzoeksrapport werd besteld en publiek gemaakt. Op basis daarvan werden 15 GM-medewerkers aan de kant gezet. En het bedrijf heeft te kennen gegeven schadevergoedingen uit te werken met de families van de slachtoffers. Een precair onderwerp. Strikt juridisch gezien is GM immers niet meer aansprakelijk voor zaken die van voor 2009 dateren, gezien het in dat jaar bankroet ging. Maar Mary Barra heeft reeds verklaard dat het bedrijf zal doen wat moreel juist is. Tenslotte toont GM dat het z’n beleid heeft aangepast. Het roept daarom de jongste tijd zelden geziene aantallen wagens terug naar de dealer voor terugroepacties.

Nog eens 3,1 miljoen wagens

De contactslotzorgen bij GM zijn nog niet over. Het bedrijf roept nog eens 3,1 miljoen tussen 2000 en 2014 gebouwde wagens terug. Ook hierbij kan het zijn dat de sleutel zich van de ‘aan’ naar de ‘uit’-stand verzet wanneer de weg erg slecht is, bij het nemen van een verkeersdrempel of het overrijden van een spoorwegoverweg. Bij deze groep zegt de gigant weet te hebben van 8 ongelukken en 6 gewonden. GM past overigens niet langer het contactslot aan, maar wel de sleutel. Dat is sneller en goedkoper.

20.042.649 stuks in het totaal

Sinds begin 2014 heeft General Motors in het totaal al 20.042.649 voertuigen voor aanpassingen van allerlei aard teruggeroepen naar de dealer. Het overgrote deel van de voertuigen (17.728.268 om exact te zijn) is verkocht in de VS.