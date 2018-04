Deze VW Beetle GRC heeft 544pk

Door: BV

Volkswagen heeft de Beetle GRC voorgesteld. Dat is een racewagen die wordt ingezet in het Red Bull Global Rallycros-circuit. Aan het stuur komen TopGear USA presentator Tanner Foust en Scott Speed.

Heel wat kieuwen

Natuurlijk is het koetswerk aangepakt. De aërodynamische spiegels, de koelsleuven in de motorkap, zijskirts en de massieve achterspoiler zijn niet te missen. Wat je echter niet ziet is het limited-slip differentieel dat gemonteerd is. De vier wielen worden aangedreven, wat mede de ronduit hallucinante acceleratietijd verklaart.

1.6l met 544pk

De viercilinder turbomotor met 1,6l cilinderinhoud heeft een vermogen van zo maar eventjes 544pk en is gekoppeld aan een sequentiële zesbak. Vanuit stilstand naar 60Mph (96km/u) knallen duurt amper 2,1 seconden.