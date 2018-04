Mercedes C-klasse break met AMG-saus

Door: AUTO55

Na de sedan kan nu ook de breakversie van de nieuwe Mercedes C-klasse met een AMG-sausje verkregen worden. Daaronder verstaan we dikkere bumpers, zijschorten, een racy diffuser achteraan en een verhuis van de Mercedes-ster naar de grille die, zoals het AMG Line-pakket tegenwoordig voorschrijft, geflankeerd wordt door twee lamellen. Een look die bij de huidige E-klasse z'n intrede deed. En voor wie dat nog niet genoeg is, zijn er nog aluminium raamomlijstingen en -dakrails, evenals een sportstuurwiel.

Wie wil, kan zijn of haar C-klasse bovendien ook anders laten rijden. Door voor een stijver sportonderstel te opteren bijvoorbeeld, dat de koets met 15mm verlaagt. Voorts monteert Mercedes tegen betaling een set geperforeerde remschijven achter de standaard 18-duims wielen.