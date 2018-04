Hyundai Genesis is er na de zomer

Door: AUTO55

We hadden zijn komst naar ons land eind vorig jaar al aangekondigd, en nu hangt er ook een bedrag aan vast. Met net geen € 65.000 op zak kan je vanaf september bij een aantal Hyundai-dealers terecht voor de net geen 5 meter lange Genesis. Dat is het ultieme vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse autobouwer. In de prijskaart zit alles, maar dan ook alles begrepen, wat meteen het het - voor een Hyundai - exuberant hoge cijfer verklaart.

Waar voor je geld?

Tot de uitrusting behoren onder andere leder, keyless go, navigatie dat je ook via een head-up display kan raadplegen, een automatische sluitingshulp van de deuren, verwarmde én geventileerde elektrisch instelbare stoelen (zowel voor- als achteraan), bi-xenonkoplampen met bochtenfunctie, een schuifdak, een 360°-camera en ook nog een hele resem veiligheidstoepassingen zoals een radargestuurde snelheidsregelaar, een automatisch noodstopsysteem, dodehoekwaarschuwing en 9 airbags. Het lijstje is daarmee nog niet compleet, maar je snapt de essentie wel.

Geen diesel

Of de Hyundai Genesis in ons land potten zal breken lijkt ons sterk. Hij wordt hier namelijk enkel met een dikke 3.8l V6-benzinemotor geleverd. Die is weliswaar beresterk, met een maximumvermogen van 315pk en 397Nm op de koppelcurve. De krachtbron werkt samen met een 8-trapsautomaat die de krachten over beide assen verdeelt. Daarvoor werd op het nieuwe HTRAC - voor Hyundai Traction - beroep gedaan. Een kanttekening: in normale rij-omstandigheden worden enkel de achterwielen bediend.