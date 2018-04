Vernieuwde Ford Focus ST krijgt dieselmotor

Door: AUTO55

Op 27 juni zal Ford op het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed de bij de tijd gebrachte Focus ST onthullen. Daarvan werd één foto vrijgegeven (zie boven).

De constructeur hult zich vooralsnog in stilzwijgen wat technische specificaties betreft, al werd de komst van een zelfontbrander wel al bevestigd. Die zou twee liter longinhoud tellen en 184pk sterk zijn.

Daarnaast zal je ook nog steeds voor een 2.0 Ecoboost kunnen opteren. Of die centrale op een koppel- en vermogensstijging getrakteerd wordt, laat Ford nog in het midden. De Focus ST die momenteel op de markt is produceert 250pk en 360Nm trekkracht. Het testverslag ervan kan je hier onder de loep nemen.