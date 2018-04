Jaguar F-Type Project 7 wordt realiteit

Door: BV

De Range Rover Sport SVR is niet het enige nieuws van de Jaguar - Land Rover -groep op het Goodwood Festival of Speed. Voor liefhebbers van het merk met de kat valt er ook wat te rapen. De eerder al voorgestelde Jaguar Project 7 - die is gebaseerd op de F-Type - wordt immers realiteit. De recent opgerichte Special Operations-afdeling van het bedrijf zal er maximaal 250 stuks van bouwen. Die worden allen met de hand vervaardigd.

5.0l V8 benzinemotor

Jaguar lepelt in de F-Type Project 7 een 5.0l V8 benzinemotor met compressor. Die zal 575pk en 680Nm opwekken en dat is goed voor weer enkele extra records - krachtiger was een productie-Jaguar nog nooit. Sneller evenmin - z’n sprinttijd tot 100km/u zal slechts 3,9 seconden bedragen.

Koolstofvezel

Aerodynamische elementen in koolstofvezel, een specifieke ophanging, uniek zitmeubilair en carbon-keramische remmen moet allen in staat zijn om de voorlopig nog onbekend maar ongetwijfeld exotische verkoopprijs te rechtvaardigen. Zelfs elektronica wordt ingeschakeld, met onder meer torque vectoring braking.

Niet helemaal open

De Jaguar F-Type Project 7 is bedoeld om open te rijden, maar de Britten stellen eigenaars ook niet helemaal bloot aan de grillen van moeder natuur. Een tijdelijk dakje wordt opbergbaar in de koffer en zal dus steeds meegenomen kunnen worden. Groot is de bagageruimte overigens niet - er pas slechts 196 liter in.

3 exemplaren voor België

Van de 250 voorziene exemplaren zijn er hooguit 3 voorbestemd voor de Belgische markt. Productie start in 2015.