Toyota Fuell Cell Sedan: de auto van morgen?

Door: AUTO55

Schoonheidsprijzen zien we deze Toyota niet onmiddellijk in de wacht slepen, maar er valt wel wat over de zeggen. Het is namelijk een auto die op waterstof rijdt. Kort uitgelegd gaat waterstof uit de brandstoftank een chemische reactie met zuurstof aan. Dit brandstofmengsel wekt vervolgens – via een brandstofcelstack – elektriciteit op voor de aandrijving van de wielen. Het mooie aan de zaak is natuurlijk dat de uitstoot van gassen nihil is, daar waterdamp als enige eindproduct geldt. En wat nog beter is: de Fuell Cell Sedan gaat de verkoop in. Vanaf april 2015 kunnen ze er in Japan mee kennismaken, later zal er ook geëxporteerd worden naar Europa en de VS.

Infrastructuur

Toyota claimt voor de waterstofauto een actieradius die gelijk staat aan die van een gewone benzinedrinker. En ook het tanken zou evenveel tijd in beslag nemen. Maar daar heb je natuurlijk wel infrastructuur - lees: speciale tankstations - voor nodig. De Belgische invoerder ziet de Fuell Cell Sedan dus wellicht aan zich voorbij gaan.