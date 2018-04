Aston Martin presenteert DP-100 in Goodwood

Door: BV

Aston Martin presenteert op het Goodwood Festival of Speed de DP-100. En dat is een klein beetje misleidend omdat het model in kwestie - de DP-100 Vision Gran Turismo - alleen in virtuele vorm het levenslicht zal zien. Het model zal verkrijgbaar zijn voor computergame Gran Turismo 6. Net zoals de Vision-modellen van Nissan (een vooruitblik naar de volgende GT-R), BMW, Volkswagen en Mitsubishi.

V12 Middenmotor

In computergames zijn specificaties natuurlijk makkelijk op te kloppen. Niet zo gek dus dat Aston koos voor een V12 met dubbele turbo. Die levert een volstrekt arbitraire 800pk, en de 20-duimers zijn voorzien van net zo verzonnen Michelin-banden. Volgende maand is de add-on downloadbaar.