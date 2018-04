Win tickets voor 22 Jump Street @ Drive In Movies

Door: AUTO55

Voor 22 Jump Street kropen Jonah Hill en Channing Tatum wederom in de huid van politieagenten Schmidt en Jenko. Opnieuw gaan ze undercover te werk, maar ditmaal op de campus van een universiteit in plaats van in een middelbare school. Een logisch vervolg op 21 Jump Street dus, naar de gelijknamige reeks met Johnny Depp, waarin hilarische toestanden de boventoon voeren. Pret verzekerd!

Aanstaande woensdag 30 juli wordt deze blockbuster geprogrammeerd op de Coca-cola Drive In Movies in Mechelen (op de weide van PSR De Nekker naast Utopolis). Als vanouds geeft Auto55.be vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door onder de link naar dit item te reageren op onze Facebook-pagina. Vergeet vooral ook niet te liken, sharen en/of tweeten.Succes!