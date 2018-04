Win tickets voor The Other Woman @ Drive In Movies

Door: AUTO55

Nadat ene Carly ontdekt dat haar vriendje al getrouwd is, zoekt ze de vrouw in kwestie op. Maar wanneer blijkt dat ook zij door het heerschap bedrogen wordt, door nog een andere vrouw, bundelen de drie dames hun krachten om een wraakactie van jewelste op poten te zetten.

Wie deze film met Cameron Diaz, Leslie Mann en Kate Upton in de hoofdrollen in stijl wil ontdekken op de Coca-cola Drive In Movies kan op 3 juli aanstaande terecht op de weide van PSR De Nekker naast Utopolis Mechelen (Spuibeekstraat 5) of op de parking van pretpark Bobbejaanland te Lichtaart (Olensteenweg 45). De poorten openen om 19u (Mechelen) of 20u (Bobbejaanland). Na zonsondergang start de film (ten laatste om 22u).

Voor beide locaties geeft Auto55.be vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door fan te zijn van Auto55.be op Facebook en te reageren onder de link naar dit item op onze Facebook-pagina. Succes!