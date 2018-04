Mercedes CLS wordt opgefrist - is nauwelijks zichtbaar

Door: BV

De tweede generatie van de Mercedes CLS is in productie sinds 2011. En de Duitsers achten de tijd rijp voor een opfrisbeurt. Die blijft echter ver uit de buurt van radicale ingrepen. Sterker nog - wie voor een standaard CLS gaat, merkt helemaal geen verschil. Pas als je bijbetaald voor een Sport- of Night-pakket (dat laatste staat eigenlijk vooral voor versies zonder chroom) wijzigt er wat.

Sportpakket

Het Sportpakket komt voortaan met nieuwe 18-duimers met dubbele spaken. Optioneel upgraden naar 19-duims lichtmetaal kan nog steeds. Belangrijker is de mogelijkheid om de ‘Direct Control’ gestuurde ophanging nu ook te bestellen met een comfortmodus. Je hoeft er niet voor bij te betalen en de koets reageert minder rigide op oneffenheden. Nog meer detailnieuws? Goed dan - de Mercedes-Benz belettering is aangebracht om de remschoenen en de uitlaatpijpen. En nu zijn we echt wel rond.

Night Package

De aanpassingen aan het Night Package zijn al net zo subtiel. We maken ons er maar van af door te stellen dat de elementen die doorgaans voorzien zijn van chroom imiterend plastic nu zijn uitgevoerd in zwart glanzende lak. Evenzeer zo voor spiegelhuizen en de achterdiffuser. En ook hier zijn er nieuwe designs voor de lichtmetalen velgen.