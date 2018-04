Droom je nog steeds van een autobed?

Door: BV

Wie als jongen autoposters aan de muur had hangen, droomde steevast van een autobed. Of had er één. Maar als volwassene, kan je daar natuurlijk moeilijk mee aan komen draven. To nu, tenminste.

Consolatio Car Bed

De hedendaagse interpretatie gaat voorbij aan de drang om een bed te maken dat er uitziet als een auto, maar gebruikt wel de achterbank van een Jeep uit de jaren zeventig als hoofdeinde. Dat gaat trouwens op in een opbergmeubel, terwijl de vormgeving zich het best laat omschrijven als modern. Goedkoop is het overigens niet - het kost exact $ 4.000, maar dan moet je het natuurlijk nog naar onze contreien verscheept krijgen.