Nieuwe Mazda MX-5 steeds dichterbij

Begin september is het zover. Dan wordt de gloednieuwe Mazda MX-5 voorgesteld. De populairste roadster ter wereld (sinds 1989 zijn er bijna 950.000 van verkocht) is dan toe aan generatie vier. En we mogen ons aan een heuse stijlbreuk verwachten met het uittredende model, dat de oervorm van de open tweezitter in z'n design probeerde te implementeren. Het resultaat was een iets te braaf aandoende roadster die de stempel van kappers- of vrouwenauto nog wat dieper ingedrukt kreeg. Maar daar moet zijn opvolger, die net als alle nieuwe Mazda's in een Kodo-saus wordt gedipt, aldus verandering in brengen.

Gelijktijdige wereldwijde onthulling

Mazda onthult de MX-5 tijdens een evenement in het Spaanse Barcelona op 3 en 4 september. En tijdens simultane evenementen in de VS en Japan.

Wat weten we al van de nieuwe MX-5?

“ De MX-5 verliest dus niet alleen ongeveer 10% van z’n gewicht, de plaats waar de kilo’s zitten is ook gunstiger ”

Wel, behoorlijk wat. Op het Autosalon van New York stelde Mazda immers al het onderstel van de vierde generatie voor. Dat is nog lichter dan van de huidige editie, heeft een iets meer centraal (voor de inzittenden) opgestelde motor en zal kunnen pochen met een nog lager zwaartepunt. De MX-5 verliest dus niet alleen ongeveer 10% van z’n gewicht, de plaats waar de kilo’s zitten is ook gunstiger. En wie vond dat de MX-5 altijd al wat meer vermogen kon gebruiken, mag op z’n minst hopen: de meer geavanceerde achterophanging moet in staat zijn om extra pk’s te verwerken.

Spider

Later in het jaar zal Alfa Romeo de herboren Spider in het leven roepen. Die Italiaan zal heel wat componenten lenen van de nieuwe MX-5.