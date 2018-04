Dit is de nieuwe VW Passat!

Door: BV

Generatie 8 is het alweer. Z’n debuut beleeft deze leasingtopper op het Autosalon van Parijs dat van 4 tot 19 oktober wordt gehouden. De eerste informatie en beelden zijn vandaag al gespild, bij een evenement in Berlijn. Die bevestigen overigens alle speculaties.

Meer ruimte, minder gewicht

Onder het strakker gelijnde vel van de nieuwe Duitse sedan vinden we weerom het MQB-platform. Dat maakt gebruikt van een vaste verhouding tussen motor en tussenschot, maar biedt voldoende variatie in bodemvrijheid, ophanging, wielbasis en spoorbreedte om bruikbaar te zijn voor de bouw van zowat alles van een Skoda Octavia tot een Audi TT. Het is compact, waardoor de Passat 8 binnenin meer ruimte wint dan aan de buitenzijde, en het is licht. In het onderstel wordt 9kg bespaard, maar in het totaal verlaat de Passat de fabriek 85kg lichter dan voorheen.

Kleinere motoren, meer vermogen

“ Geen enkele motor heeft meer dan 4 cilinders of is groter dan 2 liter ”

Het motorenpalet dat we gisteren opsomden is accuraat. Het model wordt beschikbaar met dieselmotoren die 1.6 of 2 liter groot zijn vermogens hebben van minimaal 120 en maximaal 240pk. Die laatste diesel doet daarvoor beroep op twee in plaats van één turbo en zal steeds over een DSG-automaat en vierwielaandrijving beschikken. Benzines zijn er vanaf hetzelfde startvermogen (uit een 1.4 TSI), maar die gaan nog 40pk verder door. Ondanks de vermogenstop van 280pk, heeft geen enkele centrale meer dan 4 cilinders en is er geen enkele voorgestelde motor die meer dan 2 liter slagvolume heeft. Wél voldoen ze allen aan de Euro 6 emissienorm en laten ze steevast een lager (officieel) verbruik opmeten dan bij de uittredende generatie.

Hybride

Een stopcontact-hybride komt er ook. Met een 1.4 TSI met 156pk en een 109pk sterke elektrische centrale. Die laatste kan alleen met de Passat aan de slag en houdt dat maximaal 50km vol.

Digitaal dashboard

De Passat zal - al dan niet van huis uit - nokvol elektronica zitten. Reken alvast op een automatische noodremassistent, rijstrookhulp, dodehoekwaarschuwing, verkeersbordherkenning,een radargestuurde airco die ook raad weet met files en een automatische parkeerfunctie. Een andere blikvanger is de introductie van een geheel digitaal dashboard - zoals dat ook is voorgesteld voor de nieuwe Audi TT. Dat je daarvoor bij het gros van alle versies een meerprijs zal moeten neertellen, staat wel vast.