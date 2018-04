Eerste beelden facelift Fiat Punto opgedoken

Door: BV

De compacte Fiat Punto heeft nu al tien jaar op de teller. En toch moet het model nog eens 2 jaar langer mee. Een opvolger wordt pas in 2016 verwacht. Die zal onder de 500-vlag verschijnen (wellicht als Fiat 500 Plus) en de lijnen van de kleine Italiaan herinterpreteren voor een wat grotere vijfdeurs.

Facelift

Dat is echter allemaal toekomstmuziek. Tot het zover is, moet Fiat de huidige nog over de toonbank laten gaan. Een opfrisbeurt kan daarbij helpen. Die zit eraan te komen en FMC heeft de hand al op een eerste exemplaar kunnen leggen. De voornaamste wijzigingen? De trendkleur, de langgerokken koplampen en verchroomde grille en aan de binnenzijde de aanwezigheid van pianozwarte sierlijsten.

Op technisch vlak geen nieuws

De gefacelifte Punto lijkt zich te hebben beperkt tot cosmetische ingrepen. Onder de kap wijzigt volgens de eerste informatie niets. Dat betekent dat we ons in Europa kunnen verwachten aan een 1.3l diesel met 85pk en 200Nm en een 0,9l TwinAir tweecilinder turbo benzinemotor die eveneens 85pk maar slechts 145Nm trekkracht opwekt.