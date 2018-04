McLaren van 20.000 euro heeft maar 2 wielen

Door: BV

De jongste McLaren heet Tarmac. Hij is grotendeels uit carbon opgetrokken, wordt helemaal op maat gemaakt, is voorzien van accenten Papaya Spark Oranje (de kleur waarin de McLaren P1 werd gelanceerd) en kost slechts € 20.000. Hij heeft echter niet meer dan twee wielen en voor de aandrijving moet je zelf instaan.

Testen in de windtunnel

De McLaren Tarmac mag zich dan uitsluitend door spierkracht laten voortbewegen - het bedrijf heeft er toch alles aan gedaan om je zo veel mogelijk vaart te geven. Zo is het ontwerp niet alleen ultralicht, maar is het ook geoptimaliseerd in de windtunnel. Voor je eigen aerodynamische vorm moet je zelf zorgen, maar voor bijpassende schoenen en een helm zorgt McLaren ook. Mag wel, voor de prijs. Exclusiviteit is overigens gegarandeerd. Niet alleen omdat het gros van de bevolking dergelijke cijfers nogal uitzinnig vindt voor een fiets - ook omdat McLaren er niet meer dan 250 van zal bouwen.