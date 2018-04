Win tickets voor Edge of Tomorrow @ Drive In Movies

Door: AUTO55

In de prent Edge of Tomorrow neemt Tom Cruise de rol van Majoor William Cage voor z'n rekening. Die sterft al snel aan het oorlogsfront na een deelname aan een zelfmoordmissie in de strijd tegen boosaardige buitenaardse wezens die het op de Aarde hebben gemunt. En dan komt het. Na z'n dood komt Cage in een zogeheten 'timeloop' terecht, waarin hij telkens hetzelfde gevecht moet leveren en ook telkens opnieuw het leven laat. Maar na elk gevecht staan Cage en z'n makker weer een stapje dichter bij de overwinning...

Op donderdag 10 juli wordt deze blockbuster geprogrammeerd op de Coca-cola Drive In Movies op de weide van PSR De Nekker naast Utopolis Mechelen (Spuibeekstraat 5) en op de parking van pretpark Bobbejaanland te Lichtaart (Olensteenweg 45). De poorten openen om 19u (Mechelen) en 20u (Bobbejaanland). Na zonsondergang start de film (ten laatste om 22u).

Voor beide locaties geeft Auto55.be vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door fan te zijn van Auto55.be op Facebook en te reageren onder de link naar dit item op onze Facebook-pagina. Succes!