4 Motoren voor nieuwe Volvo XC90

Door: BV

Volvo heeft het in eerste instantie over twee dieselmotoren. Die heten D4 en D5 maar die naamgeving (die Volvo reeds enkele jaren gebruikt) is volstrekt arbitrair en vertelt je dus niets over vermogen, cilinderinhoud of motorarchitectuur. Bewust uiteraard, met de downsizing in het achterhoofd. In beide gevallen gaat het over een tweeliter diesel. De eerste is 190pk en 400Nm sterk - niet slecht voor een instapmotor - de tweede wordt 225 en 470Nm krachtig. De D4 is de enige XC90 van de nieuwe generatie die zich alleen aan de voorwielen door het verkeer helpt.

T5 Benzinemotor

De T5, alweer een viercilinder met turbo, is bij aanvang de enige optie voor benzineliefhebbers. Die levert 254pk en 350Nm trekkracht.

Plug-in-hybride

Volvo heeft wat met Plug-in-hybrides, dus je kon er je hoofd wel op verwedden dat ook de XC90 zo’n variant kreeg. Van meet af aan nog wel. Op papier stoot die slechts 60g per km aan CO2 de atmosfeer in en kan je ook nog eens beroep doen op in het totaal 400pk en 640Nm trekkracht. Een tweeliter benzinemotor die niet alleen een turbo maar ook een compressor heeft, neemt in dit geval de voorwielen voor z’n rekening, terwijl de 82pk sterke elektromotor de achterwielen aandrijft.