Win tickets voor The Raid 2 @ Drive In Movies

In het vervolg op de 'martial arts'-prent The Raid denkt hoofdpersonage Rama dat hij de strijd tegen de Indonesische onderwereld gewonnen heeft. Maar dat blijkt niet het geval. De booswichten zijn namelijk uit op wraak en na bedreigingen aan zijn adres ziet onze held geen andere oplossing dan een undercover-operatie te ondernemen. Hij wordt echter gewaar van corruptie binnen het korps en krijgt eveneens in de smiezen dat de politici van dienst niet deugen. Een strijd om het welzijn van hemzelf en zijn familie is wat volgt...

