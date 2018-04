Nu al nieuwe diesel voor Mercedes CLA 200 CDI

Door: BV

Mercedes voert enkele wijzigingen door in het aanbod van de A-Klasse, CLA en GLA. Om te beginnen is er een nieuwe A 220 4Matic met een geblazen tweeliter die 184pk en 300Nm die niet alleen aan integraalaandrijving maar ook een zeventrapsautomaat krijgt. Hij is best pittig, met een acceleratietijd van 7,3 seconden.

De CLA 200 CDI kennen we al, maar Mercedes neemt afscheid van de 1,8l dieselcentrale die hem aandrijft. In de plaats daarvan komt een 2,2l met 136pk en 300Nm. Zowel een automaat als een handbak, en voor- of vierwielaandrijving zijn beschikbaar. Dat laatste kan nu overigens ook in combinatie met de 170pk en 350Nm sterke variant van diezelfde motor. Die heeft 220 CDI op de kofferklep.

En dan is er nog een nieuwe instapdiesel voor de GLA. Die krijgt 180 CDI op de kofferklep maar onttrekt z’n energie aan een 1,5l van Renault-origine. Die wekt 109pk en 260Nm op. De motor heeft z’n handen behoorlijk vol aan de GLA. In combinatie met de zeventrapsautomaat - die beter presteert dan de handbak - heeft de eenheid nog altijd 11,9 seconden nodig om de pseudo-SUV naar een snelheid van 100km/u te sleuren.