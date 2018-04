Door: BV

Jeep roept 895.000 voertuigen van het model Grand Cherokee of Dodge Durango terug naar de dealer. Een fout bij de bedrading van de verlichting van de make-up-spiegel in de zonneklep kan brand veroorzaken. Volgens de Amerikaanse NHTSA is dat al vijf keer gebeurd.

Hoeveel Jeep Grand Cherokees, gebouwd tussen januari 2010 en december 2013 in ons land om een nieuwe zonneklep moeten, is nog niet geweten. Eigenaars van een probleemvoertuig worden persoonlijk verwittigd.