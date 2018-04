Jaguar presenteert opvolger X-Type in september

Door: AUTO55

XE, zo heet de langverwachte opvolger van de ter ziele gegane X-Type. En het model is helemaal klaar, zo blijkt. Op 8 september vindt de grote onthulling plaats in Londen en een maand later zal de XE te bewonderen zijn op het Autosalon van Parijs.

Achter- of vierwielaandrijving

De XE rust op een nagelnieuwe aluminium architectuur en is de eerste van z'n segment met een monocoque uit dat materiaal. Het concept stal hij van de C-X17. Je zal kunnen kiezen uit een reeks viercilinder benzine- en dieselmotoren die volgens Jaguar zowel in de lengterichting als dwars gemonteerd kunnen worden. Zowel vierwielaandrijving als - belangrijker in een Jaguar - achterwielaandrijving staat op het programma en er komen ook snelle varianten, met de drukgevoede 3.0-liter V6 en 5.0-liter V8 uit onder meer de F-Type onder de kap. Al staat er natuurlijk ook een milieuvriendelijker versie in de startblokken klaar. Die mag per kilometer maximum 100 gram CO2 uitstoten.

De XE wordt overigens ook de eerste Jaguar die met de nieuwste generatie elektrische stuurbekrachtiging is uitgerust. Tevens kunnen we melden dat de XE zijn voorophanging - met dubbele wishbones uit aluminium - in gewijzigde vorm van de F-Type gedoneerd krijgt en dat achteraan een integraal-linkophanging wordt gemonteerd die extra stijheid biedt. En om de achterwielaandrijver ook bij winterse neerslag van voldoende grip te verzekeren, hebben de ingenieurs een systeem ontwikkeld dat de naam All Surface Progress Control draagt.