Nieuwe Skoda Fabia: de eerste details

Door: BV

Skoda heeft de nieuwe Fabia klaar, met een uiterlijk dat geïnspireerd is op de Vision C concept-car, wat betekent dat we ons aan lijnen verwachten die hoekiger en scherper zijn, uiteraard zonder dat erin overdreven wordt. Het blijft per slot van rekening een product dat mikt op een breed doelpubliek.

Flink wat groter

De nieuwe Fabia blijft nog steeds onder de psychologische drempel van vier meter. Met 8 millimeter reserve, om exact te zijn. Daarnaast wordt hij 1,47m hoog en 1,73m breed. Dat is liefst 9cm breder dan momenteel het geval is - een trend - terwijl hij ook 3cm minder hoog werd. De keuze van breedte over hoogte zien we tegenwoordig wel vaker…

Verbruiksdaling van 17%

De instapper wordt een éénliter benzinemotor die 60, dan wel 75pk zal opwekken. Daarboven komt de 1.2 TSI met 90 of 110pk. Dat betekent in elk geval dat Skoda de grotere motorvolumes schuwt, wat bovenop een verbeterde stroomlijn, efficiënte en rolweerstand de gemiddelde verbruiksdaling van 17% (ten opzichte van een gelijkaardige Fabia zoals die nu in de catalogus staat) verklaart.

Dieselen zal steeds gebeuren met een 1.4 TDI. Die zal in eerste instantie leverbaar zijn met 90 of 105pk, maar er komt ook een Greenline die 75pk zal paren aan een CO2-uitstoot van amper 82g/km.

Een pittige RS-versie staat niet meer op het programma. Skoda zal alleen nog een sportief uiterlijk in een pakket gieten, zonder daar prestaties aan te koppelen.