Audi Q7 e-tron: de eerste details

Volgend jaar vervangt Audi z’n joekel van een SUV, de Q7. Dat is al lang geen nieuws meer. Net zo min als het feit dat er een hybride van op het programma staat. Maar de eerste informatie die Audi over het model lost, omvat wat interessante feiten.

Dieselhybride

De Q7 met elektrische aandrijfhulp zal als 3.0 V6 TDI e-tron door het leven gaan. Met een diesel, dus, wat betekent dat Audi er een andere koers mee vaart als concurrenten Volvo en BMW. Die combineren hun elektromotor immers het liefst met een benzinecentrale. De argumentatie ervoor is dat grote markten - en dan wordt natuurlijk de VS bedoeld - geen dieseltraditie hebben. Maar ook daar verandert de instelling van de consument stilaan, en met name VW en Audi hebben er een respectabel dieselaandeel.

Best pittig

Je zal de e-tron kunnen opladen aan het stopcontact. In dat geval is de accu in staat je maximaal 50km ver te brengen. Of dat ook een beetje vlot kan, is nog niet bekend. Audi geeft de prestaties niet apart vrij, maar het gezamenlijke vermogen van de twee motoren krijgen we wel. Dat bedraagt een verre van kinderachtige 374pk, terwijl er ook nog eens 700Nm trekkracht kan ingezet worden.

Uiterlijk?

Over het uiterlijk van de Q7 is nog niets bekend, maar Audi’s concepts uit het verleden bieden natuurlijk enig inzicht. We mikken daarom op een lijnenspel dat wat scherper is. Onder meer de Audi Crosslane Concept die je kan zien als een proefstuk voor een compacte Q2 (foto) torste als SUV een meer hoekige koets.